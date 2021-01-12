В Испании похолодало до минус 20 градусов

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Во вторник утром в Испании значительно похолодало. Как сообщает Государственное метеорологическое агентство AEMET, в ряде регионов столики термометров опустились до отметки в минус 20 градусов.
В Теруэле зафиксировано 20,4 градуса мороза. В Толедо — 12,5 градусов ниже нуля. В Мадриде температура воздуха составила минус 13 градусов в районе Барахаса и минус 7 — в парке Ретиро. В Куэнке похолодало до 15,6 градуса.
Синоптики связывают такое аномальное похолодание с прохождением бури «Филомена», которая несколько дней подряд засыпала Испанию снегом.