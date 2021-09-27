Аэропорт острова Пальма возобновил работу

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Аэропорт острова Пальма (Канарские острова, Испания), где продолжается извержение вулкана, в воскресенье утром возобновил работу, сообщил оператор испанских аэропортов AENA.
"Аэропорт Пальмы возобновил работу. После проведения работ по очистке пепла можно работать с предварительным одобрением плана полета со стороны оператора воздушного сообщения ENAIRE", - говорится в сообщении AENA в Twitter.
Несмотря на это, региональная авиакомпания Binter заявила, что пока не возобновляет полеты на Пальму.
AENA уточняет, что от пепла надо было очистить 250 тысяч квадратных метров площади, что соответствует 50 футбольным полям. Ситуация осложнялась тем, что пепел продолжал падать в течение всей субботы.
Источник: РИА Новости