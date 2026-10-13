Самолёт авиакомпании Air X, летевший из португальского Фару в итальянский Палермо, сообщил о проблемах с герметизацией салона. Уже восточнее Менорки пилоты развернули лайнер и начали экстренное снижение для посадки в Пальме.

В этот же момент к аэропорту приближался другой самолёт, на борту которого пассажиру срочно потребовалась медицинская помощь.

Авиадиспетчеры направили самолёты на две разные взлётно-посадочные полосы, а в аэропорту привели в готовность экстренные службы.

Оба борта благополучно приземлились. Серьёзных сбоев в работе аэропорта удалось избежать.