В январе, пока вратарь «Барсы» Жоан Гарсия находился в Саудовской Аравии на Суперкубке Испании, грабители проникли в его дом в Кастельдефельсе. Но камеры засняли незваных гостей, и эти кадры помогли полиции выйти на их след.

Полиция задержала троих выходцев из Косово — двоих мужчин и женщину. Один из задержанных — 58-летний Арсим Блаку, который ещё в 2006 году фигурировал в громком деле об ограблении особняка семьи владельцев ювелирной компании Tous.

Группа специализировалась на домах знаменитостей. Следующей целью должен был стать защитник «Барселоны» Жюль Кунде.