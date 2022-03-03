1200 африканских мигрантов штурмуют границу Испании

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В четверг утром около 350 нелегальных мигрантов из Африки смогли прорваться на территорию Испании в Мелилье.
Всего, как сообщает информационное агентство Europa Press, в штурме принимают участие 1200 человек. Уже второй день подряд они не оставляют попытки проникнуть на территорию Испании. Накануне нелегалов было больше — около 2500 человек. И 491 из них смог преодолеть границу.
Мигрантам противостоят сотрудники Гражданской гвардии и Национальной полиции.