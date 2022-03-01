В Испании прикрыли подпольную табачную фабрику

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Власти Испании остановили деятельность крупнейшей в стране подпольной фабрики по производству табака для кальянов.
Производство располагалось в муниципалитете Велес-Малага. Задержаны три человека, в отношении ещё троих ведётся расследование. В день они изготавливали около 250 килограммов табака.
Задержанным предъявлены обвинения в контрабанде табака, незаконном изготовлении табачной продукции, нарушении трудового законодательства, принадлежности к организованной криминальной структуре и в отмывании денег.