Власти Испании готовятся объявить режим повышенной готовности

Правительство Испании готовится объявить о режиме повышенной готовности в воскресенье на внеочередном собрании Совета министров.
Ранее с просьбой о введении режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса к центральному правительству обратились руководители десяти регионов. Это Страна Басков, Каталония, Кантабрия, Астурия, Эстремадура, Ла-Риоха, Наварра, Кастилья-Ла-Манча, Валенсия и Мелилья. Режим повышенной готовности обычно вводится на 15 дней, а затем решается вопрос о его продлении.
Официальное число заразившихся коронавирусом в Испании уже превышает миллион человек.Темы: Политика