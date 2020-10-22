Депутаты не поддержали вотум недоверия испанскому правительству

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании проголосовал в четверг против предложения крайне правой партии Vox о вынесении вотума недоверия левому коалиционному правительству Педро Санчеса.
Инициативу поддержали 52 депутата Vox, против проголосовали 298 парламентариев, передает ТАСС. Против отказа в доверии правительству также высказалась главная в Испании оппозиционная Народная партия. Из-за пандемии коронавируса половина депутатов голосовали дистанционно, присутствующие на дебатах были в масках.
Согласно конституции Испании, парламент "может поставить вопрос о политической ответственности правительства посредством принятия постановления о недоверии абсолютным большинством голосов", то есть для успеха за инициативу должны были проголосовать не менее 176 депутатов.
Vox инициировала процедуру о выражении недоверия под предлогом недовольства тем, как правительство урегулирует кризис, вызванный пандемией коронавируса. В ходе дебатов по этому вопросу Санчес заявлял, что крайне правые поставили вопрос о выражении недоверия правительству, чтобы "посеять раздор" между жителями страны.
Конгресс депутатов в пятый раз в истории испанской демократии рассматривал вопрос о вынесении недоверия кабмину. Если бы парламент отказал в доверии правительству, оно должно было бы подать королю заявление об отставке. Оппозиция смогла добиться вынесения недоверия кабмину лишь один раз: в 2018 году парламент отказал в доверии консервативную правительству Мариано Рахоя, а премьером стал Санчес.Темы: Политика