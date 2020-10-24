Эрдоган предрёк развал Европы изнутри

Европа начала подготовку к собственному концу, когда «открыла фронт против мусульман», считает президент Турции Тайип Эрдоган. Об этом он заявил во время выступления в городе Кайсери.
Трансляция велась в Twitter главы государства, передает РИА Новости. Такое заявление Эрдоган сделал, комментируя операцию немецкой полиции в мечети Мевляна в Берлине, которая прошла в среду во время мусульманской молитвы. По информации газеты Sabah, около 150 полицейских ходили в ботинках по молитвенным коврикам. По словам турецкого лидера, подобные "нападки на права мусульман" — граждан Европы — свидетельствуют о том, что "европейский фашизм перешел в новую фазу".
"Если они (страны Европы. — Прим. ред.) не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит Европу изнутри", — отметил Эрдоган.
Турецкий президент не первый раз критикует политику европейских государств по отношению к мусульманам. В частности, он посоветовал "лечить психику" своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону после его слов о "просвещенном исламе", а также намерении освободить эту религию от "иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей". По мнению Эрдогана, своими заявлениями о борьбе с исламским сепаратизмом глава Франции хочет "рассчитаться с мусульманами". Турецкий лидер также обвинил Макрона в намерении создать тоталитарную "антиисламскую систему".Темы: Политика В мире