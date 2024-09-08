Венесуэльский оппозиционер Эдмундо Гонсалес получил убежище в Испании

Последние новости Испании на русском языке
Экс-кандидат на пост президента Венесуэлы Эдмундо Гонсалес покинул страну, получив политическое убежище в Испании.
До этого он в течение нескольких дней укрывался в испанском посольстве в Каракасе. Венесуэлу он покинул на борту самолёта ВВС Испании.
Ранее власти Венесуэлы решили выдать ордер на арест Эдмундо Гонсалеса. В частности, его подозревают в попытках присвоить полномочия ЦИК Боливарианской Республики с помощью публикации альтернативных результатов президентских выборов, подсчитанных оппозицией. Гонсалес также три раза проигнорировал вызов в генпрокуратуру.