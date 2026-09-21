Педро Санчес сегодня отправится в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Среди главных тем визита - регулирование искусственного интеллекта и испанская миграционная политика, которую правительство намерено противопоставить более жёсткому подходу администрации Дональда Трампа.

На фоне продолжающегося кризиса в Сеуте Санчес также собирается объяснять международным партнёрам позицию правительства по этому вопросу. В среду он станет специальным гостем завтрака мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.

Источник: lamoncloa.gob.es