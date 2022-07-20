В Каталонии скрывавшаяся от правосудия политик сама явилась в суд

Политик из Каталонии Анна Габриэль, более четырех лет скрывавшаяся от испанского правосудия, вернулась в Испанию и явилась в Верховный суд, сообщил высший судебный орган страны.

Габриэль – сторонница независимости Каталонии. До 2017 года она была депутатом каталонского парламента от леворадикальной партии "Кандидатура народного единства". В декабре 2017 года Верховный суд Испании открыл в отношении нее дело по обвинению в участии в мятеже. В феврале 2018 года Габриэль скрылась в Швейцарии.

"Анна Габриэль-и-Сабате… сегодня (во вторник) добровольно явилась в Верховный суд… Ответчица явилась, чтобы предстать перед судом и урегулировать свою процессуальную ситуацию, связанную с невыполнением обязательств", - говорится в заявлении суда.

Судья Пабло Лльярена согласился на предварительное освобождение Анны Габриэль, оставив без действия существующий ордер на ее арест.

В марте 2018 года обвинение по делу Габриэль было переквалифицировано как неповиновение, наказание за которое не предусматривает лишение свободы. В отношении нее, однако, действовал национальный ордер на арест.

Источник: РИА Новости