Глав МВД и Минобороны Испании вызвали в суд по делу о взломе телефонов политиков 

Министр обороны и глава МВД Испании Маргарита Роблес и Фернандо Гранде-Марласка вызваны в суд в качестве свидетелей по делу, связанному со взломом телефонов политических деятелей королевства с помощью шпионской программы Pegasus. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе Национальной судебной коллегии Испании.

По данным юридической инстанции, судья решил "взять показать в качестве свидетелей у министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки и министра обороны Маргариты Роблес по делу, в ходе которого расследуется заражение их мобильных телефонов, [а также] председателя правительства Педро Санчеса".

Как заявили ранее власти королевства, мобильные устройства премьера, а также глав двух ведомств были атакованы в 2021 году с помощью программы Pegasus, разработанной израильской NSO Group.

10 мая правительство Испании объявило о решении назначить Эсперансу Кастельейро директором Национального разведывательного центра страны вместо Пас Эстебан, которая возглавляла разведцентр с 2020 года.

Источник: ТАСС