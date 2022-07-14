Испанские судмедэксперты установили причину смерти экс-президента Анголы

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В Испании судебные медицинские эксперты провели вскрытие тела бывшего президента Анголы Жозе Эдуарда душ Сантуша. Эксперты установили, что политик умер в результате естественных причин.
8 июля душ Сантуш скончался в больнице в возрасте 79 лет. Последние несколько дней он был в коме из-за остановки сердца. Дочь политика потребовала его вскрытия и заключения экспертов, поскольку подозревала в убийстве отца его личного врача и бывшую супругу Ану Паулу.
Врачи отмечают, что при жизни экс-глава Анголы страдал от сердечной недостаточности и легочной суперинфекции.