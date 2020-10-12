В ЕС решили быть жёстче в переговорах по Brexit

Лидеры стран - членов ЕС намерены настаивать во время саммита ЕС в Брюсселе 15-16 октября на ужесточении положений сделки с Великобританией, прежде всего что касается механизма выполнения положений двусторонних договоренностей. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times со ссылкой на дипломатов сообщества.
По их словам, руководители ведущих государств ЕС будут оказывать давление на главного переговорщика Мишеля Барнье с целью обеспечить возможность Брюсселю принимать реальные "односторонние временные меры" по урегулированию любого спора с Лондоном. Об этом сообщает ТАСС.
Этот вопрос, как отмечают дипломаты, стал еще более важным после решения британского премьера Бориса Джонсона принять спорный законопроект о внутреннем рынке, который нарушает условия соглашения о Brexit.
Обеспечение "равных правил игры - и все остальное - связано прежде всего с управлением" и эффективными мерами контроля, приводит издание слова одного из дипломатов. Данное положение становится "еще более актуальным после фиаско с законопроектом о внутреннем рынке, и ЕС будет продолжать настаивать на надежных, обязательных механизмах правоприменения и разрешения споров - на том, что Великобритания пока отвергает", добавил он.
Темы: Политика В мире