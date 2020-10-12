ЕС продлил на год санкции за применение химоружия

Совет ЕС продлил на год - до 16 октября 2021 года все введенные санкции за "применение химического оружия" в том числе против Петрова и Боширова. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС. Этот же черный список отдельные страны ЕС предлагают расширить в связи с отравлением Алексея Навального.
"ЕС продлил на год, до 16 октября 2021 года, санкционный режим за применение химического оружия. В настоящий момент эти санкции действуют в отношении девяти человек - пяти, связанных с химическими нападениями в Сирии, и четырех - с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери (в их числе обвиненные Великобританией в химическом нападении на Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов - прим. ТАСС). Также санкции введены в отношении одной организации - сирийского Центра научных исследований и изысканий", - говорится в документе.
Решение о продлении этих санкций было принято без обсуждения. Режим односторонних ограничительных мер ЕС по химическому оружию включает для физических лиц запрет въезда на территорию Евросоюза и заморозку всех банковских активов на территории ЕС, если таковые удастся найти. Для юрлиц включение в этот черный список подразумевает запрет на доступ к финансированию со стороны Евросоюза.
В ходе проходящей в понедельник встречи глав МИД ЕС в Люксембурге ряд стран ЕС настаивают на включение в этот же санкционный список нескольких новых фигурантов в связи с отравлением Навального.Темы: Политика В мире