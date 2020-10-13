Боррель заявил о единогласном решении ЕС ввести санкции из-за отравления Навального

Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил испанский политик, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Было достигнуто политическое согласие на введение ограничительных мер, технические органы Совета займутся этим", — сказал он по итогам заседания глав МИД в Люксембурге. Его цитирует РИА Новости. Боррель отметил, что все страны-члены одобрили это решение единогласно.
"Мы настаиваем на выполнении Минских соглашений, и это является ключевым условием для любого изменения в наших отношениях с Россией. Мы должны интенсифицировать нашу помощь гражданскому обществу России, активистам в области прав человека, должны продолжать налаживать мосты между нашими народами", — добавил Боррель.Темы: Политика