В доме испанских дипломатов в Венесуэле прошли обыски

Сотрудники службы национальной разведки Венесуэлы (Sebin) в субботу вечером начали обыск в доме, где проживают испанские дипломаты и представители сил безопасности.
Обыски прошли на фоне сообщений, что венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес покинул посольство Испании в Каракасе, где находился около полутора лет. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на очевидцев, передает РИА Новости.
Ранее о том, что Лопес больше не находится в посольстве, написали международные СМИ. Изначально сообщалось, что Лопес направился в Колумбию, однако позднее отец оппозиционера заявил агентству Франс Пресс, что его сын в пятницу пересек границу с Колумбией и сейчас направляется в Испанию. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя временным главой государства, подтвердил, что Лопес покинул страну.
Леопольдо Лопес был приговорен в Венесуэле к почти 14 годам заключения после того, как был признан ответственным за происходившие в 2014 году массовые протесты, жертвами которых стали более 40 человек. С лета 2017 года он находился под домашним арестом. В конце апреля Лопес был освобожден сторонниками Гуаидо. Лопес и Гуаидо пытались привлечь армию к действиям против законного правительства Николаса Мадуро.Темы: Политика В мире