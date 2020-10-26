О чём говорил Папа Римский с испанским премьером в Ватикане?

В минувшие выходные Папа Римский Франциск принял председателя испанского правительства Педро Санчеса в Ватикане.
Как сообщают испанские информационные агентства, понтифик говорил с Санчесом о политике. По его словам, «политика — это одна из высших форм благотворительности». Однако Франциск предупредил испанского лидера об опасности захватнических идеологий, которые порабощают целую нацию, и «манипулировании», которым иногда подменяют служение народу. Папа отметил, что это «очень грустно». Папа Франциск определил политику как «искусство» и одновременно «акт милосердия, который облагораживает, но очень часто приводит к жертвам».
До этого последний раз папа римский встречался с испанским премьером в апреле 2013 года. Тогда правительство возглавлял Мариано Раной. А до этого предыдущий папа — Бенедикт XVI — встречался с Хосе Луисом Родригесом Сапатеро.Темы: Политика Педро Санчес