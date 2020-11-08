У почётного короля Испании нашли 10 млн евро на счету в налоговой гавани

Почётный король Испании Хуан Карлос оказался владельцем счёта в налоговой гавани на острове Джерси. На нём лежат 10 млн евро. Об этом сообщает laSexta.
Информация об этом счёте поступила в Антикоррупционную прокуратуру из Службы по предотвращению отмывания денег (Sepblac). Именно эти данные привели к началу нового расследования в отношении Хуана Карлоса, о котором сообщалось ранее. Расследование будет проводиться непосредственно прокуратурой Верховного суда Испании, где ранее уже были начаты два расследования в отношении монарха.
Во вторник прокуратура Верховного суда (ВС) Испании сообщила, что будет расследовать новое дело в отношении Хуана Карлоса, которым ранее занималось антикоррупционное ведомство. Прокуратура ничего не сообщила о предмете расследования. В материале elDiario ранее говорилось, что антикоррупционная прокуратура расследовала предполагаемое использование "непрозрачных кредитных карт" Хуаном Карлосом и некоторыми членами его семьи. По данным газеты, расходы этих карт оплачивались со счета, держателями которого не являлся ни почетный король, ни его семья.
В июне прокуратура ВС открыла расследование о нарушениях во время заключения контрактов о строительстве высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии, к которым, возможно, был причастен Хуан Карлос.Темы: Политика Хуан Карлос I