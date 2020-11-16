Хуан Карлос отрёкся от счетов на острове Джерси

РИА Новости напоминает, что в начале ноября генеральный прокурор Испании Долорес Дельгадо и глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Алехандро Лусон сообщили о новом расследовании в отношении бывшего главы государства, который в настоящее время находится в ОАЭ. Расследование, по их словам, было начато на основании доклада Исполнительной службы комиссии по предотвращению отмывания денежных средств и финансовым нарушениям (Sepblac) и будет передано из прокуратуры по борьбе с коррупцией в прокуратуру Верховного суда, которая уже ведет два других расследования в отношении Хуана Карлоса. Однако официально о каких конкретно финансовых нарушениях идет речь на этот раз не сообщалось. По информации País, которая ссылалась на свои источники в прокуратуре, расследование связано с отмыванием денежных средств на острове Джерси, где были обнаружены "подозрительные компании… предположительно, связанные с почетным королем и с миллионными фондами, которые не были задекларированы перед испанскими налоговыми органами".

В понедельник газета Mundo со ссылкой на источники в окружении бывшего главы государства сообщила, что сам Хуан Карлос отрицает, что является "собственником какого-либо финансового механизма на островах в Ла-Манше и ни под каким предлогом не отдавал распоряжения банкового движения средств за пределами Испании".

Кроме того, утверждает газета, налоговое агентство не начало проверку монарха и не запрашивало у него какую-либо документацию.

Хуан Карлос, утверждает издание, "в нескольких разговорах со своим самым близким окружением сказал об удивлении" расследованием, которое ведет прокуратура по борьбе с коррупцией, и заверил, что "не отвечает ни за какой траст на Джерси и никогда не отвечал ни прямо, ни косвенно", а также не давал инструкций для переводов средств в Испанию. Окружение связывает ведущееся прокуратурой по борьбе с коррупцией расследование с его намерением вернуться в Испанию из ОАЭ, утверждает газета. Те же источники заверяют, что король рассматривает в том числе "промежуточный вариант – вернуться в Испанию на короткий период", прежде чем уехать окончательно. Однако признают, что в условиях новых открытых дел его возвращение в ближайшее время осложняется.