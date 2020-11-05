Макрон собрался проверить границу с Испанией

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит контрольно-пропускной пункт на границе страны с Испанией в рамках усиления борьбы французского правительства с нелегальной иммиграцией и терроризмом.
Как сообщает REGNUM со ссылкой на Le Figaro, совместно с министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном и заместителем министра иностранных дел Франции по европейским делам Клеманом Боном Макрон посетит пограничный пункт досмотра Коль-дю-Пертюс в Восточных Пиренеях и Центр сотрудничества сил полиции и таможни, расположенный там же.
Как уточняют журналисты, Испания остается для Франции одним из основных источников мигрантов, едущих из Африки.
Напомним, 7 и 8 ноября Дарманен посетит Тунис и Алжир, чтобы согласовать с властями этих стран списки лиц — граждан этих государств, которых власти Франции считают радикальными и собираются депортировать. Эта мера вызвана терактом в Ницце 29 октября, когда выходец из Туниса Брахим Ауиссауи убил троих человек.
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