Тихановская переболела коронавирусом после визита в Испанию

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская переболела коронавирусом.
Как сообщил портал Onliner со ссылкой на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину, Тихановская находилась на самоизоляции после визита в Испанию в декабре минувшего года. Сейчас политик чувствует себя хорошо и возвращается к офисной работе.
В декабре Тихановская побывала в Испании. Там она провела ряд встреч с руководством страны, в частности, с министром иностранных дел Аранчей Гонсалес. "Мы сказали испанским представителям, как они могут помочь нам на национальном уровне. Мы уверены, что в будущем когда мы наконец одержим победу, у нас будут прекрасные отношения с Испанией", - заявила она.