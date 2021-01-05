СМИ объяснили отсутствие маски на министре здравоохранения Испании

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В Сети на днях появилась фотография, на которой запечатлен министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья на вокзале «Сантс» в Барселоне без маски. При этом ношение масок сейчас обязательно во всех общественных местах. Это требование утвердило как раз возглавляемое Ильей ведомство. Снимок вызвал лавину шуток и возмущения среди интернет-пользователей.
И вот издание La Vanguardia встало на защиту министра, заявив, что чиновник снял маску на время интервью по просьбе журналистов газеты. И как раз в этот момент была сделана фотография. А на станции в это время практически не было людей. «Более того, министр постоянно настаивал на том, что должен быть в маске. И не столько для защиты, сколько для того, чтобы показать хороший пример», - утверждает La Vanguardia.
Напомним, Илья собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Каталонии. И готов ради этого покинуть министерское кресло.