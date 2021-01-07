В МИД Испании рассказали, кто стоит за нападением на демократию в США

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События в США беспрецедентны для демократических стран в новейшей истории, и не имеет смысл искать им аналогии, заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя. По ее мнению, речь идет о нападении на демократию, за которым стоит Дональд Трамп.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека, сообщает РИА Новости.
"То, что происходит в США, сложно сравнивать (с происходившим в других странах). Есть общие черты поляризации, которые мы видим во многих политических системах мира, но нигде мы не видели в твердых демократиях в недавнем времени подобных действий. Думаю, что сравнения нам не помогают", - сказала она в интервью радиостанции Onda Cero, отвечая на вопрос о событиях в Каталонии в 2017 году, когда женералитет вышел за рамки закона и провел так называемый "референдум о независимости".
Она добавила, что все те, кто считает "демократию лучшим способом управления, правления народа для народа с институтами, с правилами, процедурами, с механизмами системы сдержек противовесов", "должны высказать неодобрение того, что происходит в США, работать больше для защиты демократии".
В США, по ее выражению, произошло "нападение на демократию", за которым стоит Трамп, поскольку он "призывал не признавать институты, результаты выборов, несмотря на соблюдение всех конституционных процедур, не признавать даже решения сената и палаты представителей".