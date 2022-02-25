Посольство Испании покидает Украину

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о том, что посол в Киеве вместе с другими дипломатами покидает Украину.

До последнего момента посольство продолжало свою работу в Украине, хотя численность персонала и была максимально сокращена. Сейчас же испанский посол Сильвия Кортес и другие работники дипмиссии покинули Киев и двигаются вместе с конвоем в сторону Польши, рассказал министр.

Ранее Украину уже покинули 50 работавших там испанцев. Но в стране по-прежнему оставались около 100 человек, в основном с двойным гражданством.