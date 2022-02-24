Президент Сербии поблагодарил Испанию за непризнание Косова

Президент Сербии Александар Вучич после встречи с королем Испании Филиппом VI и премьер-министром Испании Педро Санчесом в среду поблагодарил Испанию за постоянную поддержку, в том числе в вопросе непризнания Косова. Трансляцию обращения президента Сербии вело агентство TANJUG.

"И в разговоре с королем Испании господином Филиппом VI, и с [премьер-министром Испании Педро] Санчесом ясно, что Испания не признает независимость Косово, что продолжит соблюдать международное право и территориальную целостность Сербии. <...> Мы всегда могли рассчитывать на поддержку Испании. Испания - это четвертая европейская экономика, четвертая и по количеству населения, и по значимости, и очень важна для Сербии, особенно из-за непризнания Косово", - заявил Вучич после переговоров в Мадриде.

Сербский лидер отметил, что надеется на ответный визит в Белград короля Испании Филиппа VI или премьер-министра Педро Санчеса уже этой осенью. "Мы продолжим развивать дружеские отношения, и верю, что мы до конца этого года впервые в истории сможем принять или испанского короля или премьера Испании. Такого с испанским королем еще в истории не случалось, и это была первая официальная встреча, которая была у кого-либо из Сербии с сегодняшним королем Испании", - сказал Вучич.

Он также сообщил о планах провести большой бизнес-форум с участием испанских производителей в октябре в Сербии. "И я надеюсь, что мы сможем принять кого-нибудь из высших официальных лиц, но в любом случае будет кто-то из представителей власти Испании, в этом нет сомнений, это договоренность, которой мы сегодня достигли с премьер-министром Испании Санчесом", - подчеркнул сербский президент.

Источник: ТАСС