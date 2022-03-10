Испания за год потратила 900 млн евро на зарубежные военные миссии

В 2021 году Испания потратила 900 млн евро на военные миссии за пределами своей территории. По словам министра обороны Маргариты Роблес, сейчас они «необходимы как никогда».

О зарубежной активности вооружённых сил Испании министр отчиталась перед конгрессом депутатов. По её словам, всего за год Испания приняла участие в 15 военных миссиях за рубежом. В них приняли участие в общей сложности 3 тысяч военнослужащих. Миссии проводились под флагом Евросоюза, НАТО и ООН.

Самыми затратными для испанского бюджета стали военно-морские миссии НАТО в Средиземном и Чёрном морях, в которых принимали участие три корабля Испании. На них за год было потрачено 160 млн евро.