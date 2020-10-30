Подозреваемые в финансировании каталонских сепаратистов вышли на свободу

Судья Барселоны решил оставить на свободе задержанных по делу, связанному с выделением госсредств на каталонский сепаратистский процесс. Об этом сообщили в пятницу в Высшем суде этой автономной области Испании.
Как сообщает ТАСС, перед судьей предстали девять человек, которые были задержаны 28 октября по подозрению во взяточничестве, растрате госсредств, должностном преступлении и нарушении общественного порядка. "Судья решил оставить их всех на свободе", - уточнили в юридической инстанции.
Среди задержанных в рамках данной операции - предприниматели Давид Мади и Ксавьер Вендрель, сторонники независимости Каталонии. В некоторых ордерах на обыск, которые выдал судья Барселоны, упоминалась Россия. Так, по утверждению судьи, каталонский политик Виктор Террадельас заверял, что некая группа россиян якобы предлагала экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону направить 10 тыс. солдат в регион в разгар сепаратистского кризиса 2017 года.
Темы: Политика