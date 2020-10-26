В Евросоюзе прокомментировали национальную забастовку в Белоруссии

Евросоюз продолжает внимательно следить за ситуацией в Белоруссии и напоминает, что забастовка, которую пытается организовать оппозиция, является фундаментальным правом трудящихся, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
"Что касается призывов к забастовке… Мы за этим внимательно следим, хотим напомнить, что право на эту акцию - это фундаментальное право, которое должно соблюдаться", - сказал Стано на пресс-конференции в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости.
Отвечая на вопрос о включении президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционные списки Евросоюза, он отметил, что "такая работа продолжается". "Работа продолжается в рамках Совета ЕС. Обсуждается второй этап санкций", - сказал он. По словам Стано, список будет обнародован сразу после того, как европейские страны достигнут по нему согласия.
После того, как Александр Лукашенко не выполнил требования ультиматума, выдвинутого Светланой Тихановской, в стране была объявлена национальная забастовка.Темы: Политика В мире