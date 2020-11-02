Власти Испании опасаются новых беспорядков из-за локдауна

В испанском правительстве всерьёз опасаются эскалации насилия на улицах из-за локдауна. За минувшие дни беспорядки прокатились по нескольким городам. В Мадриде, Барселоне, Малаге, Витории, Логроньо задержаны более 60 человек. Политики винят друг друга в сложившейся ситуации. В силовых структурах полагают, что за протестами стоят радикалы и ультрас, в том числе футбольные.
Протесты, которые прошли в минувшие выходные в разных городах Испании, не были мирными. Радикально настроенные активисты жгли мусорные контейнеры, возводили баррикады, били витрины и грабили магазины. Десятки человек пострадали, в основном сотрудники правоохранительных органов. Председатель правительства Педро Санчес отреагировал на беспорядки сообщением в Twitter. Он написал, что «только ответственность, единство и самопожертвование помогут победить пандемию». Он также осудил позицию «небольших групп», которые призывают к насилию. «Благодпря силовикам и правоохранителям удалось гарантировать безопасность», - отметил он. И поблагодарил «молодёжь», которая вышла убирать улицы в Логроньо после беспорядков.
Вице-премьер Пабло Иглесиас обвинил во всём ультраправых. А ультраправые — левых за «безответственную» политику.
В силовых структурах считают, что за протестами стоят профессиональные группы, в том числе радикальные объединения и ультрас. Но силовики не думают, что есть какая-то одна организация, которая координировала бы протест на национальном уровне.Темы: Политика Общество