Назначена дата парламентских выборов в Каталонии

Парламентские выборы в испанской Каталонии состоятся 14 февраля 2021 года.
Об этом сообщила в пятницу радиостанция RAC1 со ссылкой на спикера региональной палаты Роже Торрена, передает ТАСС.
28 сентября Верховный суд (ВС) Испании постановил лишить Кима Торру, возглавлявшего правительство автономного сообщества, права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. В результате он утратил статус каталонского лидера. Сейчас функции главы кабмина региона временно исполняет Пере Арагонес. Согласно закону, после решения ВС парламент автономии должен либо утвердить нового председателя правительства, либо в Каталонии должны состояться выборы.
Пока претендентов на пост главы кабмина региона нет. Ранее Торра говорил, что в ближайшие месяцы в автономии пройдут выборы. Торрен в свою очередь уточнил, что волеизъявление может быть отложено из-за пандемии коронавируса. "Если в парламенте не будет дебатов [по кандидатуре нового лидера автономии], нас ждут выборы, - уточнил спикер палаты. - Отсчет завершится 10 февраля, следовательно, тогда мы пойдем [на выборы] в воскресенье, 14 февраля".
Верховный суд рассматривал обжалование лидера автономии на решение Высшего суда Каталонии, который в декабре прошлого года вынес постановление по делу о неповиновению ЦИК Испании в преддверии выборов в стране. Тогда главу правительства автономии лишили права занимать госдолжности в течение 18 месяцев. 28 сентября ВС подтвердил данный приговор.
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