На акциях протеста в Каталонии задержаны 15 человек

По меньшей мере пятнадцать человек были задержаны в ходе акций протеста, проходивших в Каталонии в третью годовщину проведения незаконного референдума о независимости, сообщил телеканал TV3.
Накануне радикальные Комитеты защиты республики провели акцию протеста в Барселоне перед зданием женералитета, которая переросла в беспорядки – группы молодых людей поджигали контейнеры и забрасывали полицию разными предметами, напоминает РИА Новости. Кроме того, беспорядки произошли в Жироне, где также было сожжено несколько контейнеров.
Это уже вторая акция протеста в регионе на этой неделе. Первая состоялась в понедельник – после того, как Верховный суд Испании принял решение о лишении главы женералитета Кима Торры права занимать выборные должности.Темы: Политика Барселона