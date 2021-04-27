Министр промышленности, торговли и туризма Испании получила послание с ножом 

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Министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото получила конверт с ножом. До этого трое ее коллег получили письма с пулями.
Как в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на RTVE, инцидент произошел всего несколько дней спустя, после того как угрозы в свой адрес получили министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка, глава гражданской гвардии Мария Гамес и лидер левой партии "Подемос" ("Мы можем") Пабло Иглесиас.
По данному факту МВД королевства начало расследование. Как сообщает корпорация, небольшой нож был покрыт красными пятнами - сотрудники правоохранительных органов выясняют, краска это или кровь. Источники RTVE указали, что в конверт также было вложено послание, содержание которого не раскрывается.
Как сообщил телеканал LaSexta, правоохранители установили личность отправителя. Утверждается, что речь идет о жителе небольшого города Эль-Эскориаль неподалеку от Мадрида, у которого диагностирована шизофрения. По сведениям телеканала, он указал свое имя и настоящий обратный адрес.
Письмо на имя главы Минтуризма "не имеет ничего общего" с посланиями, которые были направлены главам МВД и гражданской гвардии, а также лидеру "Подемос", утверждают источники телеканала. Эти политики получили конверты с пулями и письма с угрозами. В понедельник утром испанские СМИ сообщили, что в связи с произошедшим будет усилена их охрана.