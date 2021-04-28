Имидж Испании за рубежом ухудшился

Последние новости Испании на русском языке
Имидж Испании за рубежом в последние годы ухудшился. Об этом свидетельствует барометр Королевского института Элькано.
Сейчас имидж Испании за рубежом остается на уровне 6,3, тогда как в 2018 году, когда был опубликован предыдущий отчет, он был на уровне 7,1 балла.
Сильными сторонами Испании в глазах иностранцев остается туристический потенциал и гастрономия. Напротив, тянут вниз испанский рейтинг отсутствие инвестиционной стабильности и политические интриги.
Самые высокие оценки Испания получила от Португалии, Индии и США. Самые низкие — от Италии и Южной Кореи.