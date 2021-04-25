Испанского посла вызвали в МИД Марокко

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Испанский посол вызван в МИД Марокко из-за въезда на территорию Испании генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО и лидера самопровозглашённой Сахарской Арабской Демократической Республики Брагима Гали.
«Марокко выражает сожаление из-за позиции Испании, которая приняла на своей территории лидера сепаратистских формирований ПОЛИСАРИО Брагима Гали, обвиняемого в серьёзных военных преступлениях и нарушениях прав человека», — говорится в заявлении МИД Марокко.
В сообщении говорится, что испанский посол в Рабате был вызван в МИД, чтобы потребовать от него необходимых объяснений касательно позиции его правительства.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Испании, генсек Фронта ПОЛИСАРИО Брагим Гали был доставлен в больницу в Испании с COVID-19.