Ангела Меркель назвала «общего врага»

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила исламский терроризм «общим врагом».
«Мы, немцы, выражаем соболезнования и солидарность с нашими австрийскими друзьями. Борьба с исламистским терроризмом — это наша общая борьба», — цитирует Меркель Reuters.
Ранее и глава Испании — Педро Санчес — заявил о «твёрдой» позиции европейского сообщества. По словам премьера, «ненависть не сломит наше общество, Европа останется твёрдой перед лицом терроризма».
Высказался и президент Франции Эммануэль Макарон. «Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни в чём им не уступим», - написал он в Twitter.
В понедельник вечером несколько человек открыли стрельбу по прохожим в Вене. По последним данным, погибли четыре человека.Темы: Политика В мире