Конгресс одобрил амнистию каталонских сепаратистов

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Конгресс депутатов Испании окончательно одобрил законопроект об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу. Под амнистию могут подпасть около 370 человек, в том числе каталонский лидер в изгнании Карлес Пучдемон.
Инициативу поддержали 177 парламентариев, 172 выступили против. Теперь закон должен быть опубликован в официальном правительственном вестнике, а за его реализацию будут отвечать суды.
Закон встретил резкую критику со стороны правой оппозиции, в стране прошли многотысячные акции протеста.