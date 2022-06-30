Испания увеличит военные расходы до 2% ВВП

Испанские власти намерены довести расходы страны на оборону до 2% ВВП к 2029 году. Об этом заявил в четверг премьер-министр королевства Педро Санчес.

"Правительство Испании взяло на себя обязательство, согласно которому мы увеличим наш бюджет на оборону примерно до 2% ВВП к 2029 году", - сказал он в интервью телекомпании Television Espanola.

В прошлом году на военные расходы Испании пришлось 12,2 млрд евро, то есть чуть более 1% ВВП.

В 2014 году по требованию США и НАТО страны альянса приняли обязательство к 2024 году довести свои военные расходы до 2% ВВП, однако в 2021 году этой отметки достигли только 10 государств блока из 30.

На проходящем в Мадриде саммите альянса союзники по НАТО вновь подтвердили свое обязательство тратить на оборонные расходы минимум 2% ВВП.

Источник: ТАСС