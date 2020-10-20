Испанию попросили ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию

МИД Греции направил письма во внешнеполитические ведомства ФРГ, Испании и Италии с просьбой ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию.
Об этом сообщило во вторник Афинское Македонское агентство новостей (AMNA), передает ТАСС. По словам дипломатических источников агентства, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас направил послания главам МИД Германии Хайко Маасу, Испании Аранче Гонсалес Лайе и Италии Луиджи Ди Майо, в которых указывает на последние действия Анкары и просит ввести эмбарго на поставки оружия Турции. В частности, в письме своему немецкому коллеге греческий министр "просит не выдавать разрешения на экспорт" такого военного оборудования, как подводные лодки, фрегаты, самолеты, а также не проводить модернизацию бронетехники, сообщают источники АMNА. По их же словам, Дендиас указывает своим коллегам на недавние провокационные действия Турции, которые, как он подчеркивает, "направлены на создание прецедентов" в Эгейском море и Восточном Средиземноморье "с помощью военных средств".
В этом контексте министр напомнил о соответствующем заявлении премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на последнем заседании Европейского совета по поводу обязательства стран - членов ЕС, вытекающего из их общей позиции, приостановить экспорт военной техники в третьи страны, которые используют это оборудование для агрессивных действий или региональной дестабилизации, что именно и делает Турция, указали источники.
Во вторник АМNА сообщило, что министр иностранных дел Греции направил письмо еврокомиссару по вопросам расширения и политики соседства Оливеру Варгейи с просьбой рассмотреть "возможность полной приостановки таможенного союза Европейского союза и Турции".
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