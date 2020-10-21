В Каталонии вынесли приговор экс-членам президиума парламента

Бывшие члены президиума парламента Каталонии осуждены по делу, связанному с принятием сепаратистских законов в разгар кризиса 2017 года.
Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе Высшего суда Каталонии, на который ссылается ТАСС. Юридическая инстанция сообщила, что суд "приговорил четырех экс-членов президиума парламента к 20 месяцам лишения права занимать выборные государственные должности". Осужденных также ждет штраф в размере 30 тыс. евро.
Бывших членов президиума парламента обвиняли в неповиновении. Они занимали свои посты в момент, когда спикером каталонской палаты была Карме Форкадель. Она ранее уже предстала перед Верховным судом Испании по делу, связанному с организацией референдума о независимости автономии. Ее приговорили к 11 годам и шести месяцам лишения свободы.
1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл этот плебисцит нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.Темы: Политика