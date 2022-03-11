Никарагуа отзывает посла из Мадрида из-за угроз

Руководство Никарагуа приняло решение отозвать своего посла из Мадрида в связи с "постоянным давлением" и угрозами в его адрес. Соответствующее заявление в четверг распространил МИД Никарагуа.

"Правительство примирения и национального единства Республики Никарагуа через свое министерство иностранных дел информирует Министерство иностранных дел Королевства Испания о своем решении отозвать посла Карлоса Миденсе. Это решение является ответом на постоянное давление и интервенционистские угрозы в адрес нашего посла, которые делают невозможным выполнение дипломатической работы", - говорится в документе.

Кризис в отношениях Испании и Никарагуа усугубился, в частности, после того, как глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес назвал фарсом прошедшие в республике в ноябре президентские выборы, на которых одержал победу лидер страны Даниэль Ортега. Позже внешнеполитическое ведомство Никарагуа назвало действия Испании вмешательством во внутренние дела и посоветовало Мадриду "сосредоточиться на вопросах, входящих в его компетенцию".

Источник: ТАСС