Испания поддержала выделение 500 млрд евро на восстановление европейской экономики

Испания поддержала предложение Франции и Германии о создании фонда восстановления европейской экономики на 500 миллиардов евро.
"Мы приветствуем предложение Франции и Германии о создании Европейского фонда восстановления за счет безвозмездных субсидий. Это первый шаг в правильном направлении, инициатива, соответствующая нашим требованиям и в которой мы должны продолжать двигаться вперед", — написал в Twitter премьер Испании Педро Санчес. Его слова приводит «Прайм».
Ранее власти ЕС на фоне негативного влияния коронавируса на европейскую экономику предложили создать специальный фонд восстановления от кризиса, который может быть связан с разрабатываемым в настоящее время совместным многолетним бюджетом ЕС на 2021-2027 годы.
Европарламент рекомендовал Евросоюзу обеспечить такой фонд финансированием в размере 2 триллионов евро, а средства из фонда выделять в виде грантов, а не кредитов.Темы: Политика Бизнес