Грузия закупила у Испании беспилотники-разведчики

Партию новых беспилотных военных летательных аппаратов закупило в Испании министерство обороны Грузии.
В сообщении пресс-службы грузинского военного ведомства говорится, что министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили осмотрел новые беспилотники на полигоне базы Марнеули, передает Regnum. Там ему продемонстрировали военную технику в работе. Сообщается, что кроме закупки новых беспилотных аппаратов в грузинской армии были модернизированы уже имеющиеся, кроме того, переучен персонал.
«Приобретение, внедрение и развитие современных систем — главные приоритеты в развитии Сил обороны Грузии», — говорится в публикации военного ведомства.
В пресс-службе отметили, что беспилотники планируется, кроме разведки, использовать в спасательных операциях и других целях.Темы: Политика В мире