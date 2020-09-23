Верховный суд на полтора года лишил главу Каталонии права занимать госдолжности

Верховный суд (ВС) Испании постановил лишить главу правительства Каталонии Кима Торру права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. Об этом говорится в распространенном в понедельник постановлении юридической инстанции.
Как сообщает ТАСС, ВС рассматривал обжалование лидера региона на решение Высшего суда Каталонии, который в декабре 2019 года вынес постановление по делу о неповиновению ЦИК Испании в преддверии выборов в стране. Тогда Торру лишили права занимать госдолжности, а также приговорили к штрафу в €30 тыс., однако он обжаловал это решение. "ВС подтверждает приговор к полутора годам лишения права [занимать госдолжности]", - говорится в решении суда.
Торра, которому теперь придется покинуть пост главы правительства Каталонии, является сторонником независимости региона. Он вступил в должность лидера автономии в 2018 году.
По данным местных СМИ, каталонские правоохранительные органы уже переведены в режим готовности в связи с возможными акциями протеста в регионе из-за решения суда в отношении Торры. Кроме того, решение вынесено в преддверии годовщины с момента проведения незаконного референдума о независимости Каталонии, который состоялся 1 октября 2017 года.
Дело, по которому проходил Торра, связано с использованием сепаратистской символики на правительственных зданиях в преддверии всеобщих выборов в Испании, которые состоялись весной прошлого года. Накануне волеизъявления в стране ЦИК постановил убрать с административных учреждений в Каталонии сепаратистскую символику, чтобы гарантировать политический нейтралитет органов власти перед голосованием. Торра долгое время игнорировал решение Центризбиркома, в связи с чем к нему был подан иск за неповиновение.
После отстранения Торры его функции временно должен взять на себя замглавы правительства региона Пере Арагонес. Спикер парламента автономии Роже Торрен после консультаций с партиями может предложить кандидата на пост каталонского лидера. Если палата не утвердит нового председателя кабмина, парламент будет распущен, и в регионе пройдут выборы. Принимая во внимание отведенные законом сроки, волеизъявление может состояться 31 января или 7 февраля 2021 года.
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