Глава МИД Испании отказался даже гипотетически рассуждать о войне в Европе

Войну в Европе из-за ситуации вокруг Украины нельзя рассматривать даже как гипотезу, все усилия направлены на то, чтобы ее не допустить, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"C большой долей уверенности, (война – ред.) не является неизбежной абсолютно. Напротив. Все усилия, которые предпринимает Испания, все усилия, которые предпринимает ЕС, которые предпринимают союзники по НАТО, направлены в противоположном направлении - чтобы неизбежным были мир, диалог, дипломатия, разрядка напряженности… Война в Европе стала бы большим шагом назад. Поэтому ее нельзя рассматривать даже как гипотезу", - сказал министр на брифинге в Мадриде. Его слова приводит РИА Новости.

Альбарес призвал к "деэскалации на границе с Украиной". "Мы должны сесть (за стол переговоров – ред.), чтобы обсудить различные темы, которые могут представлять собой сомнения и неуверенность для России или для союзников по НАТО, членов ЕС", - добавил глава МИД Испании.

Он заверил, что этой позиции – мирного разрешения конфликта – придерживаются все страны НАТО. "Все придерживаются этой позиции. Все союзники по НАТО без исключения ведут диалог", - сказал Альбарес. По его выражению, министры иностранных дел "не теряли бы время", ведя переговоры, если бы "у кого-то были сомнения, правильный ли это путь".