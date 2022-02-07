Испанию, Францию и Германию может связать газопровод

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НАТО изучает возможность строительства газопровода, который протянется из Испании во Францию и Германию. Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на источники в правительстве.
Газета утверждает, что Берлин крайне заинтересован в проекте.
Отмечается, что на Пиренейском полуострове, а именно в Испании и Португалии, расположены восемь необходимых для обработки сжиженного газа станций регазификации.
Издание напоминает, что три года назад французские и испанские регуляторы заблокировали инициативу по созданию газопровода Midcat из-за нерентабельности его строительства в рамках перехода на возобновляемые источники энергии. Однако поскольку сейчас на повестке дня НАТО стоит вопрос о перезапуске нового трансграничного соединения с Францией для доставки газа в центральную часть Европы, то проект Midcat "может вернуться".
Источник: РИА Новости