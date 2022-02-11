Президент Мексики предложил приостановить дипломатические отношения с Испанией

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил Испанию в разграблении страны и предложил приостановить дипломатические отношения. Об этом сообщает Reuters.
Выступая на пресс-конференции мексиканский лидер охарактеризовал отношения с Мадридом как «не очень хорошие» и заявил о необходимости сделать передышку, не разрывая дипотношений. Представитель министерства иностранных дел Испании отказался от комментариев.
Агентство указало, что это не первый случай, когда Обрадор обвиняет Испанию в использовании Мексики в своих интересах. По мнению политика, во время правления предыдущих правительств между Мехико и Мадридом существовала «экономическая распущенность».
Источник: Lenta.ru