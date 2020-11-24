Генсек НАТО: Европа нуждает в США для обеспечения своей безопасности

ЕС не в состоянии защитить Европу без Соединенных Штатов, и поэтому крайне необходимы гарантии США в области безопасности, присутствие их войск на континенте и меры ядерного сдерживания.
Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном во вторник интервью германской медиагруппе Funke, передает ТАСС.
"Факт в том, что Европейский союз не может защитить Европу. После Brexit (выхода Великобритании из ЕС - прим. ТАСС) 80% расходов на оборону государств НАТО будут приходиться на страны, не входящие в ЕС", - указал генсек. "Гарантии США в области безопасности, ядерное сдерживание и присутствие американских войск абсолютно необходимы для защиты Европы", - считает он. Столтенберг признал, что европейцы должны больше инвестировать в собственную оборону, однако, по его мнению, эти усилия никогда не смогут заменить трансатлантический альянс.
"Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и внесет раскол в Европе", - предупредил Столтенберг. Причем, по его словам, если в США возникнет впечатление того, что ЕС в состоянии в одиночку обеспечить собственную безопасность, то возникнет новая проблема, а именно "политические силы в США, которые выступают против мультилатерализма и трансатлантической кооперации, используют это как предлог для сокращения своих обязательств".
Генсек НАТО ожидает, что США и при президенте Джозефе Байдене сохранят давление на ЕС в вопросах повышения расходов на оборону. Он отметил, что у Дональда Трампа "свой собственный стиль" выражения мнения и ожиданий. "Но я уверен, что избранный президент Байден заявит европейским партнерам о таких же ожиданиях. Он направит очень ясный сигнал о том, что они должны делать больше, поскольку мир становится все более опасным", - полагает Столтенберг.Темы: Политика В мире