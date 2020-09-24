ЕС заявил о непризнании Лукашенко и поддержке белорусского народа

Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок президента Белоруссии Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности, в связи с чем Брюссель пересматривает свои отношения с Минском. Об этом говорится в заявлении испанского политика, верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
«ЕС еще раз повторяет, что президентские выборы в Белоруссии 9 августа не были ни свободными, ни честными. Европейский союз не признает их сфальсифицированные результаты. Исходя из этого, так называемая инаугурация 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности», — говорится в сообщении, которое цитирует РБК.
По словам Борреля, инаугурация Лукашенко прямо противоречит воле значительной части населения Белоруссии, выраженной в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах после выборов, и служит лишь дальнейшему углублению политического кризиса в стране.
Как отметил политик, позиция ЕС предельно ясна: граждане Белоруссии заслуживают право быть представленными теми, кого они свободно выбирают в рамках прозрачных выборов. «Мы впечатлены и тронуты мужеством белорусского народа, который продолжает мирно демонстрировать демократию и свои основные права, несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусских властей. Мы солидарны с ними и полностью поддерживаем их демократическое право избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)», — говорится в заявлении.Темы: Политика В мире